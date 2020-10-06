Елин исключил возврат к весенним санитарным ограничениям при соблюдении мер безопасности

На правительственном заседании в Смольном вице-губернатор Евгений Елин поделился с коллегами-чиновниками тем соображением, что наблюдаемый рост заболеваемости коронавирусом пока не следует чрезмерно драматизировать, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

"В первую очередь необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена", - подчеркнул он главное для себя на сегодняшний день.

Елин заверил: не стоит бояться возвращения строгих ограничительных мер образца нынешней весны, однако для этого необходимо массовое и неукоснительное следование действующим эпидемиологическим правилам.

В свою очередь, другой губернатор, Ирина Потехина, оценила ситуацию с вирусом в курируемой ей сфере образования. По ее наблюдениям, число заболевших учеников можно оценить как малое. Из 20 тысяч школьных классов на текущий момент дистанционно учатся 55.

"Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно", - сказала Потехина.

Отметим, что с начала осени эпидемия в Петербурге, как и по всей стране, идет на подъем: второй день подряд в городе фиксируется свыше 400 "ковидных" инфицирований.

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