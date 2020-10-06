Треть пассажиров петербургского метро снимают маски после прохождения турникета

Курирующий транспортную сферу в Петербурге вице-губернатор Максим Соколов на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы заявил о необходимости более строгого контроля за использованием пассажирами средств индивидуальных средств защиты, о чем сообщила его пресс-служба.

Другой участник встречи, глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, своим докладом проиллюстрировал слова Соколова. Так, по последним имеющимся у него данным, 90% пользователей метрополитена проходят на станции в масках, однако доходят до поезда в масках уже только 65% пассажиров.

"Дополнительно сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 776 метрополитен вправе отказать в перевозке пассажиру, который не соблюдает обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности", - напомнил Поляков.

При этом общий пассажиропоток в городе по состоянию на начало октября уступает прошлогодним показателям.

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