Глава ФАС назвал стоимость одной дозы вакцины от COVID-19

Цена одной дозы отечественной вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячи рублей, уведомил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. На данный момент тариф на препарат окончательно не установлено, однако в будущем его стоимость будет снижаться.

"Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал", - приводит слова Артемьева ТАСС.

Цена на лекарство будет падать, "когда будут появляться индикаторы для референтных стран", добавил глава ФАС. На сегодняшний день такого анализа нет, поскольку официально зарегистрированной вакциной является пока только российская, в остальном мире продолжаются испытания.

При этом Артемьев не конкретизировал, о каком конкретно препарате идёт речь. Лицензии имеют лишь вакцины "Спутник V" Центра им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" новосибирского "Вектора".