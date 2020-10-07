Депутаты одобрили внесение пункта об экологическом мониторинге в Экологический кодекс Петербурга

Законодательное собрание на заседании 7 октября в первом чтении приняло законопроект о государственном экологическом мониторинге в Петербурге. Согласно документу, соответствующий раздел должен появиться в экологическом кодексе города.

Законопроект поясняет, что такое экологический мониторинг. Его цель, сказано в документе, – контроль за "устойчивостью, жизнеспособностью, поврежденностью" травы, цветов, деревьев и кустарников. Результат мониторинга должен влиять на принятие хозяйственных, управленческих и других решений, уточняется в законопроекте.

Также документ признает утратившим силу закон 2016 года "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга". Соавтор законопроекта, депутат ЗакСа Денис Четырбок напомнил, что при принятии Экологического кодекса парламентарии хотели объединить все нормативные акты по экологии в одном документе. Сделать это за раз невозможно, поэтому сейчас и необходимо внести поправку в кодекс, пояснил Четырбок.

В действующей версии Экологического кодекса прописано, что за экологический мониторинг отвечает правительство города. При этом объяснение словосочетания отсутствует.

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