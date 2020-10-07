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11:02

Pussy Riot "поздравили" Путина с днем рождения, украсив здания ФСБ и ВС РФ радужными флагами

фото ЗакС политика Pussy Riot "поздравили" Путина с днем рождения, украсив здания ФСБ и ВС РФ радужными флагами

Команда акционистов Pussy Riot украсила радужными флагами столичные здания ФСБ, администрации президента, Верховного суда РФ, ОВД "Басманный" и Министерства культуры, информирует "Медиазона".

Манифест против государственной гомофобии приурочен ко дню рождения Владимира Путина, которому сегодня исполняется 68 лет.

Участники выдвинули ряд требований, поясняющих также суть акции: расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне; прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу; легализовать однополые браки и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

На данный момент московские коммунальщики и работники обозначенных ведомств уже сняли "запрещенные" флаги.

Кроме того, по информации "МБХ медиа", возле здания ФСБ задержан журналист "Радио Свобода" Артём Радыгин. Причина на данный момент не ясна.

Фото: Надежда Толоконникова / Twitter

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