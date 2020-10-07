18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:28

ЗакС согласился на установку памятника Блоку на улице Декабристов

фото ЗакС политика ЗакС согласился на установку памятника Блоку на улице Декабристов

Законодательное собрание на заседании 7 октября в первом чтении одобрило внесение в список локация для монументального искусства Петербурга нового места у дома № 57 по улице Декабристов. Автор документа – губернатор города Александр Беглов

Как пояснил его представитель в парламенте Юрий Шестериков, на этом месте планируется установить памятник писателю Александру Блоку. Так удастся "увековечить память о выдающейся личности путем установки посвященного ему произведения монументального искусства", уточнил Шестериков. 

Депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок поинтересовался, учитывают ли власти, что предложенная территория входит в зеленые насаждения, а там запрещено капитальное строительство. Памятники же относятся как раз к капитальному строительству, уточнил парламентарий. Шестериков заявил, что на предложенном месте есть не только зеленые насаждения, но и "бульварчик". Представитель губернатора отметил, что на выбранном месте есть и другие проблемные обстоятельства, которые будут уже позже конкретно рассматриваться. Зеленые насаждения "на сегодняшний день" сносить не планируется, уточнил Шестериков.

В доме № 57 по улице Декабристов находится музей-квартира Александра Блока. Также на здании установлена мемориальная доска в память о литераторе. Он жил в этом доме с 1912 года по начало 1920 года.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:27 Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

15:55 В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

15:26 Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

15:18 В Смольном обсудили проблемы транспортной реформы

14:52 В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

14:51 Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

14:47 Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

14:33 ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

14:27 "Мы жестко держим дистанцию": Макаров отказался оценивать конфликт между ЦИК и ГИК

14:22 МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

13:59 В Перми суд отменил другороссу штраф за акцию в поддержку Хабаровска

13:51 Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

13:50 Смольный согласовал проект бюджета на 2021 год

13:36 Навальный призвал ЕС ввести санкции в отношении ближайшего окружения Путина

13:35 Депутаты Петербурга решили установить памятник Федору Ушакову на площади Труда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru