ЗакС согласился на установку памятника Блоку на улице Декабристов

Законодательное собрание на заседании 7 октября в первом чтении одобрило внесение в список локация для монументального искусства Петербурга нового места у дома № 57 по улице Декабристов. Автор документа – губернатор города Александр Беглов.

Как пояснил его представитель в парламенте Юрий Шестериков, на этом месте планируется установить памятник писателю Александру Блоку. Так удастся "увековечить память о выдающейся личности путем установки посвященного ему произведения монументального искусства", уточнил Шестериков.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок поинтересовался, учитывают ли власти, что предложенная территория входит в зеленые насаждения, а там запрещено капитальное строительство. Памятники же относятся как раз к капитальному строительству, уточнил парламентарий. Шестериков заявил, что на предложенном месте есть не только зеленые насаждения, но и "бульварчик". Представитель губернатора отметил, что на выбранном месте есть и другие проблемные обстоятельства, которые будут уже позже конкретно рассматриваться. Зеленые насаждения "на сегодняшний день" сносить не планируется, уточнил Шестериков.

В доме № 57 по улице Декабристов находится музей-квартира Александра Блока. Также на здании установлена мемориальная доска в память о литераторе. Он жил в этом доме с 1912 года по начало 1920 года.

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