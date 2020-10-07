Не продезинфицировавшего автобус петербургского водителя наказали штрафом

Фрунзенский райсуд Петербурга наказал рублём водителя автобуса Владимира Федорова за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, уведомила объединённая пресс-служба городских судов. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Как указывает в протоколе об административном правонарушении, 5 июня Федоров на автовокзале на набережной Обводного канала не обработал дезинфицирующим средством салон транспортного средства на конечной остановке в период межрейсового простоя по маршруту № 942 поселок Холм - Петербург.

В своём "проступке" Федоров раскаялся, заявив в ходе заседания, что не успел помыть автобус из-за позднего прибытия в город, вызванного сложной ситуацией на дорогах.