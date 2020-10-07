Жителя Лабытнанги отправили в колонию за побег из больницы с коронавирусом

Жителя города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе приговорили к полугоду колонии общего режима за побег из больницы при положительном тесте на коронавирус, сообщает местная прокуратура.

Мужчине вменили нарушение ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей). Он, будучи зараженным коронавирусом, самовольно покинул инфекционный стационар Лабытнангской городской больницы, выпрыгнув из окна второго этажа. При этом у мужчины при себе не было маски.

О побеге двух пациентов с коронавирусом из больницы в Лабытнанги сообщалось в конце мая. Второй мужчина тоже выпрыгнул из окна второго этажа. О его судьбе пока не сообщалось, в отношении него было возбуждено дело по аналогичной статье.