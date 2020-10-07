Депутаты Петербурга решили установить памятник Федору Ушакову на площади Труда

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект об установке памятника адмиралу и флотоводцу Федору Ушакову. Установить мемориал планируют на площади Труда.

Депутат Сергей Никешин сообщил, что губернатор представил проект памятника. Он уже прошел все согласования, уточнил парламентарий. Памятник будет стоять на постаменте в створе Благовещенского моста, рассказал Никешин.

Он добавил, что уже более трех лет идет работа о переименовании площади Труда в Благовещенскую. Пока этот вопрос затормозился из-за кадровых перестановок в отвечающем за переименование комитете, пояснил депутат.

Рядом с площадью Труда находится Центральный военно-морской музей. Федор Ушаков был русским флотоводцев в 18 веке. Он не проиграл ни одного морского боя и дослужился до звания адмирала.

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