Смольный согласовал проект бюджета на 2021 год

Проект бюджета Петербурга на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы был согласован на заседании городского правительства 7 октября. Теперь документ в ближайшее время будет направлен для рассмотрения в Законодательное собрание.

Согласно проекту, доходы Петербурга в 2021 году должны составить 623,5 млрд рублей, расходы — 710,7 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 87,2 млрд рублей.

По словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, ко второму чтению бюджета планируется внести корректировки в связи с установленными параметрами федерального бюджета, а также в связи с принятием городского закона о межбюджетных трансфертах муниципалитетам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания правительства обратил внимание чиновников на то, что непростые времена в связи с пандемией коронавируса требуют от города предельно рачительного отношения к расходованию бюджетных средств. В частости, губернатор поручил заключить все контракты в рамках национальных проектов до 1 апреля, а необходимые госзакупки по возможности провести в начале 2021 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.