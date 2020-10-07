Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

Начиная со следующей недели Санкт-Петербургский государственный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение: соответствующее решение принял совет проректоров и глав факультетов.

"Полный дистант возвращается. С понедельника, 12 октября, СПбГУ уходит в онлайн-режим на месяц", - информирует университетское издание iUni.

Решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В релизе не уточняется, связано ли это с общегородской статистикой или только с происходящем в самом вузе.

Некоторое время назад на временную дистанционку ушёл ещё один петербургский университет - ЛЭТИ.