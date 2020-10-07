18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:51

Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

фото ЗакС политика Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

Начиная со следующей недели Санкт-Петербургский государственный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение: соответствующее решение принял совет проректоров и глав факультетов.

"Полный дистант возвращается. С понедельника, 12 октября, СПбГУ уходит в онлайн-режим на месяц", - информирует университетское издание iUni.

Решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В релизе не уточняется, связано ли это с общегородской статистикой или только с происходящем в самом вузе.

Некоторое время назад на временную дистанционку ушёл ещё один петербургский университет - ЛЭТИ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:55 В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

14:52 В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

12:53 Жителя Лабытнанги отправили в колонию за побег из больницы с коронавирусом

12:31 Не продезинфицировавшего автобус петербургского водителя наказали штрафом

12:23 Ракова считает причиной роста заболеваемости COVID-19 "тотальное несоблюдение масочного режима"

11:07 Оппозиционные депутаты призвали к обсуждению роста числа заболевших коронавирусом и возможных ограничений

10:45 Второй день подряд в РФ выявляют свыше 11 тысяч случаев заражения COVID-19

9:26 Глава ФАС назвал стоимость одной дозы вакцины от COVID-19

6 октября, 19:59 Треть пассажиров петербургского метро снимают маски после прохождения турникета

6 октября, 19:22 Елин исключил возврат к весенним санитарным ограничениям при соблюдении мер безопасности


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:27 Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

15:55 В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

15:26 Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

15:18 В Смольном обсудили проблемы транспортной реформы

14:52 В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

14:51 Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

14:47 Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

14:33 ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

14:27 "Мы жестко держим дистанцию": Макаров отказался оценивать конфликт между ЦИК и ГИК

14:22 МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

13:59 В Перми суд отменил другороссу штраф за акцию в поддержку Хабаровска

13:51 Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

13:50 Смольный согласовал проект бюджета на 2021 год

13:36 Навальный призвал ЕС ввести санкции в отношении ближайшего окружения Путина

13:35 Депутаты Петербурга решили установить памятник Федору Ушакову на площади Труда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru