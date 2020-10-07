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7 октября, 19:25

Первым сотрудника Боткинской больницы ввели российскую вакцину от коронавируса

фото ЗакС политика Первым сотрудника Боткинской больницы ввели российскую вакцину от коронавируса

Медработников инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге начали прививать вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, сообщили в комитете по здравоохранению.

7 октября вакцину ввели шести сотрудникам больницы. Прививку сделали в Городской больнице № 40, куда поступила первая партия вакцины для отработки логистических цепочек доставки препарата.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что наконец-то "появилось средство профилактики этой инфекции". "Мы уверены, что с ростом количества поставленных доз вакцины наши медработники смогут чувствовать себя гораздо увереннее, так как будут защищены не только респираторами и костюмами, но и собcтвенным иммунитетом", - подчеркнул чиновник.

Уже привит 21 сотрудник Городской больницы № 4. В ближайшее время в Петербург доставят еще одну партию вакцины – 4667 доз. Эта партия будет предназначена для медработников "красных зон" и приемных покоев городских стационаров.

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