Двух активистов в Петербурге задержали из-за велосипеда

Полицейские задержали в Петербурге активистов Андрея Кыша и Сергея Беляева, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

По словам Беляева, их обвинили в том, что они якобы сломали дверь велосипедом.

"Нас изначально остановили, сказав, что хотят проверить наш велосипед, так как их очень много воруют. Потом им по мессенджеру WhatsApp прислали КУСП, из-за которого нас и хотят отвезти в отдел полиции", - пояснил активист.

Задержанных решили доставить в 30-й отдел полиции, но дверь полицейской машины заклинило. Через некоторое время полицейские починили ее и активистов все же увезли.

Ранее у Гостиного двора задержали четырех активистов, которые раздавали листовки с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения. 7 октября Путину исполняется 68 лет.