18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

7 октября, 20:10

Смольный снова скорректировал бюджет на 2020 год

фото ЗакС политика Смольный снова скорректировал бюджет на 2020 год

Комитет финансов Петербурга опубликовал проект корректировки бюджета на 2020 год. До этого его правили весной, когда власти ожидали падения доходов из-за введенных ограничений по коронавирусу.

По новым изменениям, доход в бюджет города вырастает до 609,9 млрд рублей – вместо планированных весной 573 млрд рублей. Расход в новом документе указан на уровне 709,5 млрд рублей – ранее он составлял 685 млн рублей. Таким образом дефицит снижается на 11 млрд рублей до 99,6 млрд рублей.

Согласно документу, увеличение дохода удалось достичь за счет акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и имущественных налогов. Всего в сумме это дает плюсом 21,4 млн рублей. Также дополнительные деньги направил федеральный бюджет – 18,29 млрд рублей. 

Основная часть денег, на которые ранее администрация губернатора не рассчитывала, пойдет на здравоохранение – 8,56 млрд рублей. Около половины из этих денег пойдет на стимулирующие выплаты врачам, еще примерно 4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц.

Около 5,9 млрд рублей новый бюджет добавляет к субсидиям теплоснабжающим организациям. Деньги должны пойти на компенсацию недополученных доходов из-за действия льготных тарифов. 

Увеличены выплаты комитету по труду и занятости на 3,6 млн рублей. Финансирование планируют направить на выплаты безработным. Еще 1 млрд рублей получит комитет пот развитию транспортной инфраструктуры на "капительные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности". Администрации районов Петербурга вместе получают дополнительные 4,3 млрд рублей.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 СМИ: Блогеры и СМИ писали новости о "подарках" ко дню рождения Путина по сигналу Кремля

20:27 Парламент Киргизии начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

20:14 В Петербурге прошла акция памяти Анны Политковской

20:10 Смольный снова скорректировал бюджет на 2020 год

19:49 Двух активистов в Петербурге задержали из-за велосипеда

19:25 Первым сотрудника Боткинской больницы ввели российскую вакцину от коронавируса

19:13 У Гостиного двора задержали активистов в масках Путина

18:59 Чиновница объяснила обмороки школьников в Великих Луках торжественностью момента

18:48 Анатолий Чубайс ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19

18:37 Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон на фоне загрязнения Авачинской бухты

18:11 Центр "Э" пытался проникнуть в штаб Навального в Кургане из-за акции в честь дня рождения Путина

18:05 ЗакС и возвращение коронавируса

17:42 У ТРК "Галерея" заметили горящего человека

17:36 Владельцы петербургских ТЦ пожаловались на Смольный в УФАС

17:34 Расходы ТФОМС Петербурга в 2021 году могут достигнуть 122 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru