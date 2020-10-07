Смольный снова скорректировал бюджет на 2020 год

Комитет финансов Петербурга опубликовал проект корректировки бюджета на 2020 год. До этого его правили весной, когда власти ожидали падения доходов из-за введенных ограничений по коронавирусу.

По новым изменениям, доход в бюджет города вырастает до 609,9 млрд рублей – вместо планированных весной 573 млрд рублей. Расход в новом документе указан на уровне 709,5 млрд рублей – ранее он составлял 685 млн рублей. Таким образом дефицит снижается на 11 млрд рублей до 99,6 млрд рублей.

Согласно документу, увеличение дохода удалось достичь за счет акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и имущественных налогов. Всего в сумме это дает плюсом 21,4 млн рублей. Также дополнительные деньги направил федеральный бюджет – 18,29 млрд рублей.

Основная часть денег, на которые ранее администрация губернатора не рассчитывала, пойдет на здравоохранение – 8,56 млрд рублей. Около половины из этих денег пойдет на стимулирующие выплаты врачам, еще примерно 4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц.

Около 5,9 млрд рублей новый бюджет добавляет к субсидиям теплоснабжающим организациям. Деньги должны пойти на компенсацию недополученных доходов из-за действия льготных тарифов.

Увеличены выплаты комитету по труду и занятости на 3,6 млн рублей. Финансирование планируют направить на выплаты безработным. Еще 1 млрд рублей получит комитет пот развитию транспортной инфраструктуры на "капительные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности". Администрации районов Петербурга вместе получают дополнительные 4,3 млрд рублей.