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9:55

Разработчиков российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

фото ЗакС политика Разработчиков российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, необходимо выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, уверены члены думского комитета по охране здоровья, уведомляет РИА "Новости".

Замглавы комитета Леонид Огуль полагает, что отечественная разработка является научным открытием мирового масштаба, поскольку препарат послужит на благо всего человечества.

"Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек в мире и более миллиона погибло, - это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", - думает Огуль.

Мнение Огуля разделяет и его коллега по комитету Борис Менделевич, увеоенный в том, что Нобелевскую премию всенепременно следует присудить отечественному препарату.

Антивирусная вакцина, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований вакцины. Препарат "Спутник V" уже поступил в гражданский оборот.

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