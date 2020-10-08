Глава ГИК Миненко: Надо продолжить работу в текущем режиме

Член Санкт-петербургской избирательной комиссии от КПРФ Андрей Беляков на заседании 8 октября предложил коллегам обсудить заявление Центральной избирательной комиссии. На прошлой неделе ЦИК выразил недоверие Миненко и предложил остальным членам комиссии сложить свои полномочия.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко на это заявил, что обсудить вопрос можно и позже. Пока же стоит продолжить работу в прежнем темпе, сказал глава ГИК.

- Я думаю, время к этому придет. Терпение, буквально немного понадобиться времени… Мы это дело обсудим, поговорим. И на сегодняшний день ничего не мешает высказать мнение каждому члену Санкт-Петербургской избирательной комиссии, не мешает, тем более, высказать свое мнение любому представителю партии, любому региональному лидеру партии, который работает у нас в Санкт-Петербурге. Считаю, что нам необходимо продолжить на сегодня в спокойном режиме, в текущем режиме всю нашу работу, а в дальнейшем мы вернемся к этому, - заявил Миненко.

Беляев отметил, что вопрос не обязательно включать в повестку дня. Но стоит хотя бы обсудить произошедшее после заседания, считает член ГИК от КПРФ. Его коллеги на это согласились. Когда все вопросы повестки закончились, Миненко предложил перейти к обсуждению заявления Центризбиркома - в этот момент видеотрансляция из Санкт-Петербургской избирательной комиссии завершилась.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова в очередной раз ругала Горизбирком 30 сентября. Она вспомнила промахи комиссии с муниципальными выборами 2019 года, но последней каплей, по ее словам, стало не проведение ГИКом дополнительных выборов в Законодательное собрание по 21 округу. Центризбирком выразил недоверие главе ГИК Миненко и предложил всем членам комиссии самораспуститься. Опрошенные ЗАКС.Ру члены Горизбиркома уходить пока не намерены. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

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