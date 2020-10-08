Скончался бывший член Совета Федерации Владимир Долгих

Один из старейших политических деятелей в новейшей истории России, бывший сенатор, представлявший Москву, Владимир Долгих ушел из жизни на 96 году жизни, сообщает РИА "Новости" на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

"В памяти коллег по парламентской работе Владимир Иванович навсегда останется человеком безупречных моральных качеств, истинным патриотом родины, много сделавшим для укрепления российской государственности, воспитания молодежи в духе любви к отечеству", - прокомментировала, выразив соболезнования, кончину бывшего коллеги, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, слова которой цитирует ТАСС.

Свою политическую карьеру фронтовик Долгих начал еще в 1960-х годах, когда он встал во главе Красноярского края. До распада Советского Союза он был высокопоставленным партийным деятелем. После 20-летнего перерыва на общественную деятельность в новой России бывший советский коммунист избрался в Государственную думу VI созыва от "Единой России", став ее старейшим членом. Отработав половину каденции, в 89 лет ушел на повышение в Совет Федерации, где представлял столицу с 2013 по 2018 годы.

В последние годы Долгих работал внештатным советником красноярского губернатора.

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