ФБК просит ФСБ возбудить дело о производстве запрещенных токсинов из-за отравления Навального

Фонд борьбы с коррупцией требует, чтобы ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 355 УК РФ из-за разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия, извещается в Telegram-канале ФБК.

В организации указали на то, что в 1997 году именно Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, пообещав строго соблюдать соответствующие предписания.

"Согласно докладу председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27.09.2017 г., Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия. Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства „Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации", - отметили в ФБК.

Ранее, напомним, в Организации по запрещению химического оружия уведомили, что в биологических образцах Навального были обнаружены следы нервно-паралитического вещества схожего с токсинами группы ядов "Новичок".