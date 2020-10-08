Бывший немецкий канцлер Шредер хочет засудить Bild из-за интервью с Навальным

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер остался недоволен интервью, которое дал национальной газете Bild российский оппозиционер Алексей Навальный, восстанавливающийся в европейской стране после громкого отравления. В интервью россиянин назвал Шредера "мальчиком на побегушках у Путина" и предположил, что тот получает некие неофициальные деньги от Кремля.

В свою очередь, немецкий политик в своих социальных сетях возмутился тем, что издание не предоставило слово ему и не связалось с ним для комментария. Он намерен судиться с газетой, а также со всеми медиа, которые перепечатают фрагменты публикации.

В 2017 Шредера, возглавлявшего правительство Германии с 1998 по 2005 годы, избрали председателем совета директоров государственной компании "Роснефть".