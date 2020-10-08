Коронавирусной инфекцией заразились ещё 11 493 россиянина: 461 - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом статистике по количеству новых заражений коронавирусом, инфекция подтвердилась у ещё 11 493 граждан России. Соответственно, с начала распространения болезни в стране официально известно об 1 260 112 заражённом.

За прошедшие сутки скончался 191 пациент с COVID-19, всего с начала пандемии погибли 22 056 человек.

Излечились при этом ещё 7054 россиянина, всего переболели COVID-19 - 1 002 329 граждан.

Вновь наибольшее количество заболевших выявлено в Москве - 3323, затем идут Петербург - 461, Московская область - 433, Ростовская область - 261, Нижегородская область - 234.

В Северной столице за сутки от коронавирусной инфекции погибли 25 человек (всего - 3162), а выздоровел ещё 231 (всего - 30 612).