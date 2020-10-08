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13:13

"Тупая русофобская пропаганда": Нарышкин - о заявлении Навального об отравлении российскими спецслужбами

фото ЗакС политика "Тупая русофобская пропаганда": Нарышкин - о заявлении Навального об отравлении российскими спецслужбами

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверен: высказывания политика Алексея Навального о том, что к его отравлению якобы причастны отечественные спецслужбы, являют собой "тупую русофобскую пропаганду". Умозаключения главы СВР приводит ТАСС.

Поскольку ФРГ игнорирует запросы РФ о Навальном, это говорит о том, что местные власти всенепременно, по мнению Нарышкина, что-то утаивают.

"Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит- значит, что-то скрывает", - констатирует чиновник.

Нарышкин ещё раз заявил, что у российской стороны имеются все документы, подтверждающие, что в организме оппозиционера никаких ядов обнаружено не было.

"Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального", - заключил Нарышкин.

Напомним, в Организации по запрещению химического оружия уведомили, что в биологических образцах Навального были обнаружены следы нервно-паралитического вещества схожего с токсинами группы ядов "Новичок". Ранее к таким выводами пришли независимые лаборатории нескольких стран Евросоюза. 

Навальный в своём отравлении винит Владимира Путина.

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