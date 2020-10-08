Минкульт хочет отменить ноябрьский культурный форум в Петербурге

Традиционный Санкт-Петербургский культурный форум, проведение которого планировалось с 12 по 14 ноября, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки предлагает отменить Министерство культуры.

"Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством г. Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба министерства.

По мнению замминистра культуры Аллы Маниловой, от перевода форума в виртуальный формат он слишком многое потеряет.

"Проводить его в онлайн-формате? Мы обсудили, считаем, что этот форум не имеет смысла переводить в цифру, потому что он настолько многоформатный, настолько многожанровый, в нем столько тем, треков, секций, что, конечно, онлайн-формат не даст этой живой энергетики общения", - приводит ее слова ТАСС.

При этом, несмотря на "вторую волну" коронавируса, о которой говорят во всем мире, в Петербург уже согласились приехать множество международных делегаций. Главной темой мероприятия в этом году должна была стать "Культура цивилизации — цивилизация культуры".