18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:16

Жители девяти районов Петербурга временно останутся без горячей воды

фото ЗакС политика Жители девяти районов Петербурга временно останутся без горячей воды

Обитатели многоквартирных домов в девяти районах Петербурга с 12 по 22 октября вынуждены будут остаться без горячей воды из-за проводимых ГУП "ТЭК СПб" температурных испытаний, оповещает пресс-служба организации.

Тестировать систему будут в Приморском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Петроградском, Кронштадтском, Московском, Калининском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти. Без водоснабжения останется почти тысяча домов, что составляет порядка 10% жилых зданий в зоне обслуживания унитарного предприятия.

Во время испытаний в трубы будет подана вода с температурой 110 градусов.

"Работникам ГУПа необходимо удостовериться, что трубопроводы находятся в надлежащем состоянии и готовы к работе в условиях максимальных нагрузок в текущем отопительном сезоне", - отметили в ТЭК.

Водителям и пешеходам рекомендовано держаться подальше от зоны испытаний.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:15 Беглов подписал закон о компенсации питания школьникам с заболеваниями

17:40 В пробах воды с Камчатки установили превышение концентрации железа, фосфата и фенола

15:02 У входа в редакцию "Дождя" задержали участниц Pussy Riot Алёхину и Никульшину

10:50 Бондаренко поучаствовал в высадке клёнов в Парке 300-летия

9:26 В Москве задержали участников Pussy Riot, развесивших на зданиях ФСБ, суда и АП радужные флаги

7 октября, 20:54 СМИ: Блогеры и СМИ писали новости о "подарках" ко дню рождения Путина по сигналу Кремля

7 октября, 20:27 Парламент Киргизии начал процедуру импичмента президента Жээнбекова

7 октября, 18:59 Чиновница объяснила обмороки школьников в Великих Луках торжественностью момента

7 октября, 18:37 Глава Камчатки обещал рекультивировать Козельский полигон на фоне загрязнения Авачинской бухты

7 октября, 18:11 Центр "Э" пытался проникнуть в штаб Навального в Кургане из-за акции в честь дня рождения Путина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:20 Рыбаков хочет увековечить память убитого антифашиста Тимура Качаравы в Петербурге

18:15 Беглов подписал закон о компенсации питания школьникам с заболеваниями

17:42 Рабочая группа по мини-барам остановилась на минимально допустимой площади в 20 кв. метров

17:40 В пробах воды с Камчатки установили превышение концентрации железа, фосфата и фенола

17:25 Медведев попросил единороссов не "борзеть"

17:06 МВД: Сообщение о минировании аэропорта в Омске в день госпитализации Навального поступило из ФРГ

16:45 У Дмитриевой не получается наладить коммуникацию с комитетом по транспорту

16:41 Муниципал: Горизбирком выбрал новых членов трех ИКМО

16:28 МВД объяснило розыск Тихановской соглашением о взаимодействии стран СНГ

16:16 На Обводном канале восстановят старинный дом культуры

15:48 Из здания бывшего ВНИИБ, которому грозит снос, снова "попросили" арендаторов

15:11 Амосов обратился в СК из-за обыска у Славиной, предшествовавшего ее суициду

15:02 У входа в редакцию "Дождя" задержали участниц Pussy Riot Алёхину и Никульшину

14:41 Беглов поведал о мерах борьбы с COVID-19 в Петербурге

14:16 Жители девяти районов Петербурга временно останутся без горячей воды

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru