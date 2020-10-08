Беглов поведал о мерах борьбы с COVID-19 в Петербурге

Петербургский градоначальник Александр Беглов отчитался на своей странице "ВКонтакте" о том, как во вверенном ему городе власти борются с распространением коронавирусной инфекции.

Для начала губернатор напомнил, что петербуржцам старше 65 лет следует соблюдать самоизоляцию, а в случае какой-либо нужды они по-прежнему могут обратиться за помощью к волонтёрам.

Кроме того, несовершеннолетним воспрещается принимать участие в массовых, спортивных и культурных мероприятиях.

Роспотребнадзор, продолжил Беглов, ежедневно мониторит различные городские организации на предмет соблюдения мер санэпидбезопасности.

"Из 1300 организаций, проверенных в первые четыре дня октября, у половины выявили нарушения. К нарушителям применяются жесткие административные меры и штрафы. Вплоть до закрытия. Предприятиям рекомендуем по возможности перевести сотрудников на удаленную работу", - наказал Беглов.

Наконец, губернатор напомнил о важности ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

"Это вопрос безопасности и сохранения экономической активности города. Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления", - полагает глава города.

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