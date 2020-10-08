На Обводном канале восстановят старинный дом культуры

Годами стоящий в заброшенном виде и без окон дом 62 по набережной Обводном канале, где в советское время располагался Дом культуры имени десятилетия Октября, получит новую жизнь, сообщает строительное издание "Канонер". Причем разместить в нем чиновники хотят учреждение прежнего профиля - "объект культуры", о чем сообщила заместитель главы Фрунзенского района Анна Чеснокова.

Ожидается, что после ремонта в здании "поселятся" различные творческие организации и что в нем можно будет регулярно проводить выставки, конференции, концерты и кинопоказы. Капитальный ремонт запланирован на 2021-2023 годы.

Здание, построенное в самом начале XX века, пустует начиная с 2009 года.