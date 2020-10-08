Горизбирком выбрал новых членов трех ИКМО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 8 октября выбрала новых членов четырех муниципальных избиркомов "Народный", "Правобережный", №72 и №78. В ИКМО "Народный" Горизбирком назначил нового представителя "Единой России" Аиду Иманову и рекомендовал сделать главой комиссии Александра Шишкина. Ранее его в избирком назначил ГИК.

В ИКМО "Правобережный" Санкт-Петербургская избирательная комиссия также назначила представителей парламентских партий: Владимира Молодоженю ("Яблоко"), Андрея Прусакова (КПРФ) и Татьяну Солодянникову ("Справедливая Россия").

Как следует из решения Горизбиркома, полномочия ИКМО №78 закончились, поэтому необходимо назначить новых членов комиссии. ГИК предложил Ксению Величко, Татьяну Крюкову, Надежду Наскидаеву и Игоря Шурупова. Как сообщила на заседании член Горизбиркома Алла Егорова, Величко работает в администрации Центрального района, а Шурупов является муниципальным служащим в МО "Пороховые".

Кроме этого, Горизбирком согласился передать полномочия ИКМО "Сосновая поляна" на ТИК №46 и ИКМО "Южно-Приморский" на ТИК №47.