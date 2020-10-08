МВД: Сообщение о минировании аэропорта в Омске в день госпитализации Навального поступило из ФРГ

Министерство внутренних дел РФ уведомило общественность о том, что сообщение о минировании аэропорта в Омске, совпавшее со временем, когда Алексею Навальному стало плохо, поступило из Германии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД.

"В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия", - утверждают отечественные правоохранители.

По факту ложного минирования силовики возбудили уголовное дело. Данная информация в поле медиа не афишировалась, поэтому российскому силовому ведомству не понятно, "откуда у господина Навального, находившегося в клинике „Шарите" и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых нигде не было".

МВД направило запросы о правовой помощи в Германию.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, возвращавшегося из Томска в Москву. Первую помощь ему оказали врачи омской инфекционной больницы. После того, как Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", немецкие специалисты заявили об отравлении политика боевым токсином из рода вещества "Новичок". Российская власть настаивает на том, что отравление не могло произойти на ее территории, и не возбуждает уголовного дела по факту инцидента.

В Организации по запрещению химического оружия уведомили, что в биологических образцах Навального были обнаружены следы нервно-паралитического вещества схожего с токсинами группы ядов "Новичок". Ранее к таким выводами пришли независимые лаборатории нескольких стран Евросоюза.

Навальный в своём отравлении винит Владимира Путина.