Свыше 1,3 млн петербуржцев привились от гриппа

Смольный обнародовал актуальную информацию относительно числа привитых от гриппа петербуржцах. Всего на сегодняшний день таковых насчитывается 1375589 граждан, о чем сообщает сайт городского правительства. Больше всех преуспел в этом отношении Выборгский район, где за прививками обратилось более 43 тысяч человек. Губернатор Александр Беглов, сделавший это больше месяца назад, как и прежде, призывает горожан поторопиться.

"Мы должны обеспечить возможность привиться от гриппа как можно большему числу горожан, чтобы не усугублять и без того непростую эпидемическую ситуацию. Необходимо использовать все средства защиты, обезопасить себя и своих близких", - гласит его цитата.

Отмечается, что вакцину привозят вовремя во все районы, и, в свою очередь, во всех районах функционируют прививочные бригады. Они готовы обслужить людей, в том числе, и у почти трех десятков станций метро. С начала "сезона" прививку получили, о чем говорится отдельно, 333652 человека с хроническими заболеваниями.

В планы петербургского руководства входит до конца календарного года привить 3,24 млн сограждан.

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