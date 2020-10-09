Коронавирус подтвердился у более 12 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

По состоянию на утро 9 октября в России зафиксировано 12 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: данный показатель является рекордным с начала распространения COVID-19 по стране.

Таким образом, на сегодняшний день официально известно об 1 272 238 заболевших гражданах, уведомили в оперативном штабе.

За прошедшие сутки болезнь унесла жизни 201 человека, всего же погибли 22 257 заразившихся.

Вновь наибольший прирост случаев зарегистрирован в Москве - +3700. Следом идёт Петербург - 469, Московская область - 411, Ростовская область - 265, Нижегородская область - 247.

В Северной столице за 24 часа умерли ещё 22 пациента с COVID-19 (всего - 3184), а выздоровели - 235 (всего - 30 847).