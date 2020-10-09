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12:58

В Мурманске появится культурный хаб из морских контейнеров

фото ЗакС политика В Мурманске появится культурный хаб из морских контейнеров

На территории Мурманска появится новое общественное пространство - культурный хаб "Контейнер Холл", возведут который за счет средств федерального гранта, оповестили в пресс-службе регионального правительства.

Мурманским архитекторам, победившим в конкурсе молодёжных инициатив всероссийского форума "Таврида" в Крыму, выделят 1,3 млн рублей для реализации своей задумки.

Хаб будет состоять из девяти морских контейнеров для перевозки грузов: в них разместят кафетерий, магазины, сцену, открытый кинотеатр.

"При реализации проекта мы будем использовать материалы, связанные с промышленной морской тематикой, - рыболовные сети, части лодок и корабельные тросы", - представила инициативу автор проекта, специалист АНО "Центр городского развития Мурманской области" Екатерина Агеенко.

Общественный кластер - первый в регионе - должны открыть в грядущем году, соглашение на получение контейнеров архитекторы получили.

В "Контейнер Холле" будут проводить фестивали Полярного дня и ледяных скульптур, уличные кинопоказы, выставки работ молодых художников и другие локальные мероприятия.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

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