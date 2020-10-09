В Кремле допустили принятие "дополнительных решений" из-за роста числа зараженных коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что из-за роста числа зараженных коронавирусом в России могут быть приняты "дополнительные решения", передает ТАСС.

По словам Пескова, речь не идет о перекрытии границ между регионами России, но введение определенных мер контроля на въезде в субъекты "вполне допустимы". "Как не было, так и нет таких мер, конечно", - подчеркнул Песков, говоря о возможности перекрыть границы регионов.

Говоря о росте числа заболевших, Песков отметил, что если ситуация и дальше будет усложняться, то тогда оперативный штаб займется решением этой проблемы, передает РИА "Новости". "Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно - сейчас я вам не могу сказать", - сказал представитель Кремля.

Тем временем в России за последние сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии прошлой весной: более 12 тысяч. В Петербурге в последние дни регистрируется более 400 новых заболевших в сутки.