Экс-глава МО "Остров Декабристов" Погосян пытается через суд вернуть свою должность

Василеостровский районный суд 9 сентября продолжил рассмотрение дела по иску бывшего муниципального депутата МО "Остров Декабристов" от "Единой России" Ольги Погосян к мунсовету, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. По решению избирательной комиссии муниципалитета, Погосян была признана избранным муниципальным депутатом на выборах 2019 года. В 2020 году представители партии "Яблоко" добились в суде отмены решения об избрании Погосян: вместо неё и кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой депутатами признаны "яблочники" Алексей Захаров и Наталия Невзорова. Таким образом большинство мест в совете получили оппозиционеры. Они инициировали заседание мунсовета и приняли на нем решение, что полномочия главы будет исполнять самовыдвиженец Владимир Барканов, который руководил муниципалитетом в прошлом созыве.

Представитель Погосян в суде 9 сентября заявил, что считает решение незаконным. Он добавил, что заседание совета якобы было созвано не по уставу и принятое решение нигде не опубликовано. Представитель заинтересованного лица – Барканова – в ответ продемонстрировал специальный выпуск "Муниципального вестника", официального издания МО "Остров Декабристов", в котором опубликовано решение. Адвокат Погосян заявил, что сомневается в подлинности издания. По его словам, контракт муниципалитет на 2020 год заключал с другой типографией.

Представитель Погосян также заявил, что его доверительница не отрицает того факта, что она перестала быть депутатом. Однако это не влечёт за собой потерю должности председателя, считает адвокат истицы. Он отметил, что в законе прописаны причины, по которым глава муниципалитета может быть досрочно лишён полномочий, и ни одна из них к этой ситуации не подходит.

При таком подходе у Погосян получаются бессрочные полномочия, возразил представитель Барканова. Он пояснил, что также в законе сказано, что главой МО может быть только избранный депутат и полномочия руководителя истекают с полномочиями мундепа. У Погосян же нет полномочий муниципального депутата, напомнил адвокат Барканова. Он также отметил, что ответчик – муниципальный совет, от которого никто не пришёл на заседание, – тоже, получается, Погосян:

- Она подала в суд сама на себя?

Это совпадение интересов и рассмотрение дела необходимо прекратить, считает представитель Барканова. Судья решил все же попытаться добиться присутствия на заседании представителя ответчика. Заседание перенесено на 15 октября.

София Саттарова