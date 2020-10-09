СМИ: Мэрия Москвы может закрыть ночные клубы и бары из-за коронавируса

Мэрия Москвы на фоне значительного роста заболеваемости коронавирусом обсуждает возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке в столице, пишут РБК и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По данным РБК, о закрытии ресторанов, "то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет". "Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей", - сказал собеседник издания. По его словам, нужно "хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной".

Источник РИА "Новости" уточнил, что эта идея "пока в стадии обсуждения".

В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии прошлой весной: более 12 тысяч. В Петербурге в последние дни регистрируется более 400 новых заболевших в сутки.