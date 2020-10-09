Беглов пообещал поддержать бизнес и не вводить строгие "антивирусные" ограничения

Во время заседания совета по развитию малого предпринимательства петербургский глава Александр Беглов пообещал, что несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в городе, возвращать строгие ограничения в отношении бизнеса Смольный не собирается.

По словам губернатора, за время пандемии бюджет Северной столицы серьёзно пострадал, поэтому власти не заинтересованы в очередном экономическом стопоре.

"Больше всех в этой ситуации пострадал бюджет города, и правительство города не заинтересовано вводить какие-то ограничения, потому что это бьет как по бизнесу, так и по доходам нашего города, а это и школы, и детские сады, и социальные программы, и все остальное", - напомнил Беглов.

Выслушав предложения представителей бизнес-сообщества, градоначальник согласился, что в грядущем году налоговая нагрузка измениться не должна.

"Будем вас поддерживать, помогать. Но и ждем от вас отдачи, прежде всего, соблюдения тех норм, которые предписаны Роспотребнадзором", - резюмировал Беглов.

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