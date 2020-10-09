Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

Задержание и.о. главы Министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева, а также предшествовавшие этому обыски в его кабинете, не стали сюрпризом для его коллег.

"Нельзя сказать, что это было заранее согласовано с губернатором, но во взаимодействии с администрацией губернатора и правительством. Это не стало для нас новостью, скажем так. Он [Гнедышев] накануне написал заявление об уходе в отпуск с сегодняшнего дня с последующим увольнением", - поделилась в разговоре с РЕН ТВ представитель пресс-службы областного правительства.

Она уточнила, что оперативные мероприятия проводились в кабинете чиновника сегодня в районе 10 утра, после чего он был задержан. У него изъяли ноутбук, сим-карты, флешки.

ЗАКС.Ру ранее сообщал, что Гнедышева заподозрили в педофилии и развратных действиях в отношении двух школьниц. Он задержан на 48 часов, однако следователи будут настаивать на его аресте.