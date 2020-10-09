Активиста "Весны" обвинили в самовольном занятии земельного участка "столом и тортом" на 6 минут

Сторонник движения "Весна" Никита Левкин сообщил ЗАКС.Ру, что в 78 отделе полиции на него составили два протокола за проведение акции "чаепития" в день рождения президента России Владимира Путина у дома, в котором глава страны жил в детстве. По одному из протоколов вменяется самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП), рассказал Левкин:

- Это вообще цирк: самовольное занятие земельного участка. Написано: "На шесть минут занял участок площадью 1 кв.м с помощью стола и торта".

Активист добавил, что также на него составили протокол за нарушение самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга). Он уточнил, что вменяют ему проведение пикета у бывшего дома Путина. По словам Левкина, в отделе он пояснил, что прошедшее мероприятие было культурно-досуговым и частной встречей. Член "Весны" добавил, что никаких транспарантов и плакатов движение не использовало и никакие требования к жителям дома не предъявляло.

Напомним, акция прошла 7 октября. На ней один из активистов в маске Путина разлил чай другим, они в свою очередь его выпили и изобразили смерть. Полицейские, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали Левкина ранее 9 октября.