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20:53

"Другороссов" задержали у консульства Турции из-за пикета против вмешательства в конфликт в Карабахе

фото ЗакС политика "Другороссов" задержали у консульства Турции из-за пикета против вмешательства в конфликт в Карабахе

В Петербурге у генконсульства Турции задержали активистов "Другой России Э. В. Лимонова", которые вышли в пикеты против вмешательства Турции в военный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщили представители организации.

Задержаны Андрей Дмитриев, Игорь Соколов, Игорь Яковлев и Иван Бодалев. Их увезли в 78-й отдел полиции. По словам активистов, задержанным вменили нарушение режима самоизоляции.

27 сентября обострился конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта после обстрела. В странах введено военное положение. 

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха тянется с конца 1980-х годов: тогда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате военных действий 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами. Нагорный Карабах объявил о своей независимости, но остается непризнанной республикой.


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