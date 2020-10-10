18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:17

В России обновился рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: еще 12846 инфицированных

фото ЗакС политика В России обновился рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: еще 12846 инфицированных

По свежим данным на утро 10 октября, Россия обновила вчерашний рекорд по числу подхвативших коронавирус за сутки. Медики зарегистрировали 12 846 новых случаев заражения. За это время скончалось 197, а сумело поправиться 6781 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка "лидеров" по регионам прежняя: в Москве 4105 новых больных, в Петербурге - 501, в Подмосковье - 416.

За сутки от инфекции в Петербурге скончалось 36 человек и выздоровел 251 человек.

В мире Россия продолжает удерживать четвертую строчку по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая только Соединенным Штатам, Бразилии и Индии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:21 Действие санитарно-эпидемиологических ограничений в Петербурге продлили до 29 ноября

9 октября, 20:29 Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

9 октября, 18:58 Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

9 октября, 17:26 Беглов пообещал поддержать бизнес и не вводить строгие "антивирусные" ограничения

9 октября, 17:13 Барышников: Большинство пациентов гемодиализа Николаевской больницы выбрали другие медучреждения

9 октября, 16:24 Жителей Новгородской области обяжут носить СИЗ в транспорте

9 октября, 15:23 СМИ: Мэрия Москвы может закрыть ночные клубы и бары из-за коронавируса

9 октября, 14:33 В Пскове 9 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

9 октября, 13:29 В Кремле допустили принятие "дополнительных решений" из-за роста числа зараженных коронавирусом

9 октября, 11:55 Смольный уверен, что работники транспорта справляются с контролем масочного режима


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 В Парке Победы откроют филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

17:10 "Коммунисты России" хотят повлиять на выбор музыки, звучащей на площади Ленина

16:02 В Петербурге проходит "женский марш" в поддержку белорусских протестующих

15:34 Для сохранения смысла льготной ипотеки Миронов призвал остановить рост цен на жилье

14:45 Беглов открыл памятник меценату Путилову

13:55 Пархоменко: Героям будущих расследований ФБК придется еще тяжелее

13:06 В защиту "сталинского" здания ВНИИБ проходят одиночные пикеты

12:20 Под Петербургом открыли памятник художнику и философу Николаю Рериху

11:17 В России обновился рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: еще 12846 инфицированных

11:05 Очередную протестную акцию в Хабаровске жестко разогнал ОМОН

10:21 Действие санитарно-эпидемиологических ограничений в Петербурге продлили до 29 ноября

9 октября, 20:53 "Другороссов" задержали у консульства Турции из-за пикета против вмешательства в конфликт в Карабахе

9 октября, 20:29 Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

9 октября, 19:58 Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

9 октября, 19:28 Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru