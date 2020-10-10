В России обновился рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: еще 12846 инфицированных

По свежим данным на утро 10 октября, Россия обновила вчерашний рекорд по числу подхвативших коронавирус за сутки. Медики зарегистрировали 12 846 новых случаев заражения. За это время скончалось 197, а сумело поправиться 6781 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка "лидеров" по регионам прежняя: в Москве 4105 новых больных, в Петербурге - 501, в Подмосковье - 416.

За сутки от инфекции в Петербурге скончалось 36 человек и выздоровел 251 человек.

В мире Россия продолжает удерживать четвертую строчку по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая только Соединенным Штатам, Бразилии и Индии.