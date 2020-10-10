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12:20

Под Петербургом открыли памятник художнику и философу Николаю Рериху

фото ЗакС политика Под Петербургом открыли памятник художнику и философу Николаю Рериху

В Волосово, на территории школы искусств, открыли бронзовый памятник известному живописцу и мыслителю первой половины XX века Николаю Рериху, чье имя, собственно, и носит школа, сообщает ТАСС. Бюст установили на гранитном постаменте, причем отмечается, что это гранит, добытый исключительно в Ленобласти. Автором работы выступил Алексей Леонов.

По словам одного из инициаторов установки, Кирилла Жаданова, идея реализовывалась на добровольные пожертвования и меценатские деньги. В той или иной форме проект поддержали также чиновники из правительства региона и администрации Волосовского муниципального района и, кроме того, депутаты областного Заксобрания.

С Волосово знаменитого исследователя Востока связывает ранний период жизни. В Петербурге памятник Рериху существует с начала 2010-х годов и находится на Большом проспекте Васильевского острова.

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