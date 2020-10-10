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13:55

Пархоменко: Героям будущих расследований ФБК придется еще тяжелее

фото ЗакС политика Пархоменко: Героям будущих расследований ФБК придется еще тяжелее

Политический обозреватель Сергей Пархоменко, наблюдая за реакцией западных стран на резонансное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, пришел к оригинальному умозаключению. Скандал, на его взгляд, качественно поменял в худшую сторону репутацию РФ и в то же время повысил статус самого Навального. По его прогнозу, герои следующих разоблачений политика будут в еще более уязвленном положении, чем те, про кого уже сняты антикоррупционные ролики.

"Я думаю, что люди, которые уже были фигурантами разоблачений Навального, они парадоксальным образом вздыхают сейчас с некоторым облегчением. Вот, например, какой-нибудь Шувалов сидит сейчас и думает: "Господи, какое счастье, что я уже переболел этим. У меня уже есть некоторые антитела, я уже давно был в разоблачении Навального", - предположил публицист в авторской радиопрограмме.

Что же касается имиджа России, но всю его суть и полноту, как считает Пархоменко, можно оценить, если сегодня где-нибудь в Европе произнести одну только фамилию главного российского оппозиционера. Навальный, по его мнению, это первая ассоциация с Россия, а Россия, в свою очередь, это ассоциация даже не с коррупцией или манерой проведения выборов, а с психическими особенностями руководства и его "варварстве".

"Речь идет о том, что Россия управляется людьми бешеными и безумными. И эти бешеные и безумные люди организовали, например, вот такое покушение. Так это понимает сегодня всякий человек, который совершенно не соображает, что происходит в России, и Россия ему глубоко безразлична со всеми своими политиками как прогосударственными, так и оппозиционными", - рассудил аналитик.

Напомним, что официальные представители РФ продолжают пикировку с руководством Германии, настаивающем на том, что Навального отравили боевым ядом "Новичок" на территории самой России. РФ склонна полагать, что яд каким-то образом попал в организм ее гражданина уже в берлинской клинике "Шарите", где его выводили из комы.

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