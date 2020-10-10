Для сохранения смысла льготной ипотеки Миронов призвал остановить рост цен на жилье

Лидер справедливороссов Сергей Миронов обеспокоен ростом цен на недвижимость, который чем дальше, чем больше для него обессмысливает установленную президентом льготную ипотеку в 6,5%. По его наблюдениям, можно уверенно говорить о том, что эти условия, в частности, никак не помогают территориальному развитию.

"А там, где жилье худо-бедно строится, застройщики немедленно задирают цены, как только государство заявляет о субсидировании ставки", - цитирует аргумент политика его пресс-служба.

В связи с этим Миронову представляется, что на самом деле разработчики программы льготной ипотеки стремились помочь девелоперам и банкам, тогда как жилье де-факто остается недоступным для соотечественников.

"Надо продумать механизм ограничения роста цен. Это поможет не только свести к минимуму опасность долгового пузыря, но и обеспечить россиян жильем, а не просто поддержать рынок", - рассудил депутат Государственной думы.