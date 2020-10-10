"Коммунисты России" хотят повлиять на выбор музыки, звучащей на площади Ленина

У петербургского отделения партии "Коммунисты России" появились новые претензии к губернатору Александру Беглову: на этот раз они касаются конкурса на лучшее музыкальное сопровождение работы фонтанов на площади Ленина. Утверждается что, имеет место цензура, поскольку выбирать приходится только на странице Беглова в соцсети и только из "безыдейных", по мнению Сергея Малинковича, лидера петербургских "Коммунистов России", вариантов.

"Фонтан расположен у памятника Ильичу, в этом месте Ленин выступал с броневика, какой тут может быть джаз?! Фонтан у "финбана" должен играть "Интернационал", "Смело, товарищи, в ногу" или "И Ленин такой молодой", чтобы отражать ауру места, где установлен сам фонтан", - убежден политик.

Вместе с соратниками он требует от губернатора допуска всех "кандидатов" для голосования. Если же этого сделано не будет, то Малинкович грозится тем, что "мы сами будем приходить к фонтану и петь там революционные песни".

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