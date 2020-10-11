Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома", - приводит канал слова Ликсутова.

За пару дней до этого, 8 октября, Ликсутов принимал участие в запуске 500-го электробуса в столице вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В начале сентября Собянин сообщал, что привился от коронавируса российской вакциной.

В последнее время число зараженных коронавирусом в России сильно растет, ежедневно фиксируется более чем 12 тысяч новых случаев заболевания. За минувший месяц заболели, в том числе, несколько глав регионов: губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Алтайского края Виктор Томенко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Еще ряд глав регионов уже переболели инфекцией. Глава Тувы Шолбан Кара-оол был в августе госпитализирован с повторной инфекцией. Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

фото: mos.ru