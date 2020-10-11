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12:10

В России впервые выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

фото ЗакС политика В России впервые выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 13 634 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это – рекордное количество за все время эпидемии с марта.

Всего в стране известно о 1 298 718 случаях заболевания, из них 1 020 442 уже вылечились. Умерли от болезни, по официальным данным, 22 597 человек, из них 149 внесены в статистику за минувший день.

В Петербурге выявлен еще 501 случай заболевания, всего за все время зафиксировано 47 063 заболевших. Умершими от коронавируса признаны еще 36 петербуржцев, число летальных исходов в городе возросло до 3 220. В Ленобласти заболели еще 96 человек, всего известно о 9 028 заразившихся жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 16 176 человек (+148), в Архангельской – до 15 181 (+199), в Коми – до 9 481 (+139). В Псковской области всего заболели 5 900 человек (+45), в Новгородской – 5 825 (+59), в Вологодской – 5 205 (+69). В Калининградской области в статистику внесены 5 038 заболевших (+68), в Карелии – 4 541 (+77), в НАО – 348 (+6).

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