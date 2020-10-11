Беглов поздравил петербуржцев с Днем работника сельского хозяйства

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил граждан, работающих в агропромышленном комплексе, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что продовольствие – одна из важнейших отраслей экономики Петербурга, и город с помощью почти двух сотен предприятий обеспечивает большую часть своих потребностей в основных продуктах питания. По словам губернатора, в 2019 году из Петербурга на экспорт было поставлено агропромышленной продукции почти на 1,5 млрд долларов.

Губернатор поблагодарил работников агропромышленности за "ответственное отношению к делу, высокий профессионализм и верность лучшим традициям" петербургских производителей. Он пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов.

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