Госпиталь в "Ленэкспо" возобновил приём COVID-больных

Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" вновь открыл свои двери для приёма заражённых COVID-19 граждан. Решение о том, что разбитый в двух выставочных павильонах госпиталь возобновит работу, было принято в конце сентября.

На территории учреждения оборудованы 2,5 тысячи коек, имеется раенимационных блок. Пациентов с легким и тяжелым течением болезни будут размещать в разных павильонах.

Ранее в Смольном заявили, что не пока собираются устанавливать в городе строгие антивирусные ограничения, как было ранее, даже не смотря на кратный рост числа заражений инфекцией. Решение обосновано тем, что на данный момент коечный резерв ещё не исчерпан.

Кроме того, как и весной, снова начал принимать COVID-зараженных Госпиталь для ветеранов войн.