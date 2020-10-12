Кудрин поведал о готовившемся на него покушении в "нулевых"

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин поделился "криминальной" историей из недавнего прошлого: по его словам, в "нулевых", во времена его премьерства, на него готовилось покушение, сообщает ТАСС.

"Пока был вице-премьером, практически не пользовался [охраной], за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение", - рассказал чиновник.

Преступление задумала некая частная компания, получившая бюджетные деньги в долг, которой Кудрин отказал в покровительстве и льготах.

"Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы", - уточнил Кудрин, добавив, что уголовное дело возбуждено не было, так как инцидент удалось предотвратить ещё на начальной стадии.

Напомним, Кудрин являлся вице-премьером и главой Министерства финансов вплоть до сентября 2011 года. В 2016 году он получил пост председателя совета Центра стратегических разработок, а в 2018 году стал руководителем Счетной палаты.