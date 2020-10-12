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12:17

Из-за резких высказываний ЕдРо понизит в статусе беспартийного депутата ГД из своей фракции

фото ЗакС политика Из-за резких высказываний ЕдРо понизит в статусе беспартийного депутата ГД из своей фракции

Активность в социальных сетях депутата Государственной думы из фракции единороссов Вячеслава Лысакова не оценили по достоинству его коллеги, из-за некоторых постов решившие снять его с поста первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу фракции Сергея Неверова.

"Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", - обозначил свою позицию Неверов.

Лысаков в курсе внутрипартийного недовольства и теперь ждет предложений от иных политических сил, пользуясь своей беспартийностью.

"Раз уже мне сигнал послан, теперь я должен думать, кому я интересен. Я не член партии "Единая Россия", поэтому с чистой совестью могу вести и веду переговоры с различными партиями", - прокомментировал конфликт политик, ожидающий, что другие партии в думе "постучатся" к нему с предложениями.

В своем Telegram-канале "ДУМАем" он в достаточно свободной форме комментирует международную политику (например, события в Белоруссии и Закавказье) и позволяет себе критику членов российского правительства.

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