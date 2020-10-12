Смольный выкупит здания для больницы Святого Луки

Смольный намерен потратить 104,8 млн рублей на покупку зданий, принадлежащих АО "ЛОМО" на Чугунной улице: объекты нежилого имущества в дальнейшем будет использовать больница Святителя Луки.

"[Здания] приобретаются в целях создания современного круглосуточного отделения для оказания медицинской помощи в амбулаторной форме, которые при необходимости можно перепрофилировать для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией на 165 коек", - пояснили в пресс-службе администрации города.

Добавим также, до конца текущего года в Петербурге должно быть завершено строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн, который сможет принимать, в том числе, COVID-больных.