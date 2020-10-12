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12:51

Бизнес-джет героини расследования ФБК, телеведущей ВГТРК Аскер-заде выставили на продажу

фото ЗакС политика Бизнес-джет героини расследования ФБК, телеведущей ВГТРК Аскер-заде выставили на продажу

Самолёт Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT, которым пользовалась телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде, выставлен на продажу: объявление обнаружило "МБХ медиа" на сайте дилера Jetcraft.

Бортовой номер в публикации не называется, более того - его уже зачистили с фюзеляжа бизнес-джета, однако серийный номер, указанный в заметке, - 9762 - идентичен тому, который приписывается T7-KLT на сервисах отслеживания полетов.

Цена на воздушное судно бизнес-класса не афишируется, а предоставляется по запросу. При этом, исходя из аналогичных предложений на рынке, новому владельцу борт может обойтись в сумму от 35 до 40 млн долларов.

О том, что Аскер-заде пользуется столь дорогостоящим джетом, ранее рассказывали в Фонде борьбы с коррупцией. Авторы разоблачения утверждали, что этими благами Аскер-заде якобы может пользоваться благодаря знакомству с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Сама ведущая никак не прокомментировала расследование, лишь поблагодарив ФБК за рекламу.

Фото: https://privatejetbooking.ru/

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